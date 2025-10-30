Şirvanda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 21:14
    Şirvanda yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alanlar var.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında şəhərin Çılpaqlı qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində nəqliyyat vasitələrindən birinin sürücüsü, Şirvan şəhər sakini Miri Abbasov ölüb, iki nəfər xəsarət alıb.

    Xəsarət alanlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Ширване при столкновении автомобилей один человек погиб, двое пострадали

