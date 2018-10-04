В Шемкире мать двоих детей совершила суицид

4 октября, 2018 19:11

https://report.az/storage/news/9eec062056cf57961eb815a61f32c229/4ad4dfbd-70ec-4aac-bdf0-9c2dfe39d0df_292.jpg Шемкир. 4 октября. REPORT.AZ/ В Шемкире мать двоих детей совершила суицид. Как сообщает западное бюро Report, местная жительница Айтадж Демир гызы Рустамова 1997 г.р. повесилась в доме отца. Согласно предварительной информации, причиной суицида стало недовольство, возникшее между А.Рустамовой и ее супругом. Отметим, что у А.Рустамовой двое малолетних детей. По факту в Шемкирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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