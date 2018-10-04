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Шемкир. 4 октября. REPORT.AZ/ В Шемкире мать двоих детей совершила суицид.
Как сообщает западное бюро Report, местная жительница Айтадж Демир гызы Рустамова 1997 г.р. повесилась в доме отца.
Согласно предварительной информации, причиной суицида стало недовольство, возникшее между А.Рустамовой и ее супругом.
Отметим, что у А.Рустамовой двое малолетних детей.
По факту в Шемкирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости