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    В Шемахинском районе лопнувшее колесо привело к трагедии

    Шемаха. 9 июля. REPORT.AZ/ В Шемахинском районе в результате несчастного случая скончался 55-летний мужчина.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гёйляр.

    Автомобильная шина лопнула, когда житель села Гаджиев Бахтияр Гамид оглы 1963 г.р. пытался ее накачать. В результате высокого давления колесный диск отлетел и попал в лицо Б.Гаджиева.

    Он был доставлен Шемахинскую центральную районную больницу, но из-за тяжелого состояния раненого было решено отправить его в столицу, однако, он скончался по дороге в машине скорой медицинской помощи.

    По факту ведется расследование.

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