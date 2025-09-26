В Шеки задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

В Шеки задержан водитель автомобиля Volkswagen Passat, сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места происшествия.

Как сообщает Report, задержанным оказался Джошгун Вугар оглу Мамедов, 1999 года рождения. Он совершил наезд на пешехода Хасила Этибар оглу Аскерова (1997 г.р.) Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть) и 264 (побег с места ДТП) УК Азербайджана.

Дж. Мамедов задержан в качестве подозреваемого.