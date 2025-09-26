Şəkidə piyadanı avtomobillə vurub hadisə yerindən qaçan sürücü saxlanılıb
Hadisə
- 26 sentyabr, 2025
- 09:23
Şəkidə piyadanı vurub öldürərək hadisə yerindən qaçan sürücü 1999-cu il təvəllüdlü Coşqun Vüqar oğlu Məmmədov saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, o, idarə etdiyi "Volksvagen Passat" markalı avtomobillə piyada 1997-ci il təvəllüdlü Əsgərov Hasil Ehtibar oğlunu vurub. Sürücü hadisə yerində qaçıb, piyada isə xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci (yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması - ölümlə nəticələndikdə), 264-cü (Yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma) maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və C.Məmmədov şübhəli şəxs qismində tutulub.
