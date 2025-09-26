İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Şəkidə piyadanı avtomobillə vurub hadisə yerindən qaçan sürücü saxlanılıb

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 09:23
    Şəkidə piyadanı avtomobillə vurub hadisə yerindən qaçan sürücü saxlanılıb

    Şəkidə piyadanı vurub öldürərək hadisə yerindən qaçan sürücü 1999-cu il təvəllüdlü Coşqun Vüqar oğlu Məmmədov saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, idarə etdiyi "Volksvagen Passat" markalı avtomobillə piyada 1997-ci il təvəllüdlü Əsgərov Hasil Ehtibar oğlunu vurub. Sürücü hadisə yerində qaçıb, piyada isə xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci (yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması - ölümlə nəticələndikdə), 264-cü (Yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma) maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və C.Məmmədov şübhəli şəxs qismində tutulub.

    piyada Şəki yol-nəqliyyat hadisəsi
    В Шеки задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

    Son xəbərlər

    10:04

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarındakı bayraqdarları müəyyənləşib

    Fərdi
    10:03

    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Maliyyə
    10:01

    Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymara çatıb

    Futbol
    09:59

    Sankt-Peterburqdan Gəncəyə gələn Azərbaycan vətəndaşından metadon götürülüb

    Biznes
    09:44

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilər

    Region
    09:43

    DSK rəsmisi: "DİM üzrə göstəricilərin statistikasının hazırlanması çətinləşib"

    Biznes
    09:39

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:36

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçib

    Biznes
    09:35

    Paytaxtın üç rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti