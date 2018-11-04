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    В Шеки в результате ДТП пострадали два человека

    Шеки. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе в результате ДТП пострадали два человека.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел утром в 06:00 на части автомагистрали Евлах-Загатала-Грузия, пролегающей через территорию села Беюк Дехне Шекинского района.

    В результате столкновения двух автомобилей пострадали жители села Шеки - Худавердиев Теймур Исмаил оглы (1982) и Эминов Ильгар Набиджан оглы (1996). С телесными травмами различной степени тяжести раненые доставлены в Шекинскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Барде пьяный водитель перевернул автомобиль, в результате которого пострадали несколько человек.

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