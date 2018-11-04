В Барде пьяный водитель перевернул автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

Барда. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Гарадемирчи.

Водитель находясь в нетрезвом состоянии потерял управление, автомобиль выехал на обочину и перевернулся.

В результате ДТП, водитель автомобиля 1981-го года рождения Сафаров Яшар Зохраб оглы, 41-летний Мустафаев Теймур Алиш оглы и еще один пассажир получили ранения. Пострадавшие были помещены в больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в Шамкире произошло ДТП.