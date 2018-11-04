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    В Барде пьяный водитель перевернул автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

    Барда. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Гарадемирчи.

    Водитель находясь в нетрезвом состоянии потерял управление, автомобиль выехал на обочину и перевернулся.

    В результате ДТП, водитель автомобиля 1981-го года рождения Сафаров Яшар Зохраб оглы, 41-летний Мустафаев Теймур Алиш оглы и еще один пассажир получили ранения. Пострадавшие были помещены в больницу.

    По факту ведется расследование. 

    Ранее в Шамкире произошло ДТП.

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