В Шеки студентка покончила с собой

В Шекинском районе совершено самоубийство

В Шекинском районе совершено самоубийство.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Лайысгы.

Так, жительница села Махизяр Рамиз гызы Гасымова, 2001 года рождения, повесилась во дворе своего дома.

Ее тело было доставлено на экспертизу в Шекинское районное отделение судебно-медицинской экспертизы и ассоциации патологической анатомии министерства здравоохранения.

Отмечается, что покончившая жизнь самоубийством 20-летняя М.Гасымова являлась студенткой.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.