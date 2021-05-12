В Шеки студентка покончила с собой

В Шекинском районе совершено самоубийство.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Лайысгы.
Так, жительница села Махизяр Рамиз гызы Гасымова, 2001 года рождения, повесилась во дворе своего дома.
Ее тело было доставлено на экспертизу в Шекинское районное отделение судебно-медицинской экспертизы и ассоциации патологической анатомии министерства здравоохранения.
Отмечается, что покончившая жизнь самоубийством 20-летняя М.Гасымова являлась студенткой.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.