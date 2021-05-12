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В Шеки студентка покончила с собой

В Шеки студентка покончила с собой В Шекинском районе совершено самоубийство
Происшествия
12 мая 2021 г. 22:04
В Шеки студентка покончила с собой

В Шекинском районе совершено самоубийство.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Лайысгы.

Так, жительница села Махизяр Рамиз гызы Гасымова, 2001 года рождения, повесилась во дворе своего дома.

Ее тело было доставлено на экспертизу в Шекинское районное отделение судебно-медицинской экспертизы и ассоциации патологической анатомии министерства здравоохранения.

Отмечается, что покончившая жизнь самоубийством 20-летняя М.Гасымова являлась студенткой.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə 20 yaşlı tələbə qız özünü asıb

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