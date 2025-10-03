В Шеки столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Шеки произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на участке дороги Шеки-Гах, проходящей через территорию села Ашагы Гейнюк.
В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2106" и Volkswagen 6 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Трое из них получили легкие травмы.
Водитель Volkswagen, 75-летний Мамедали Манафов, водитель "ВАЗ-2106", 77-летний Агасы Самедов и пассажир, 42-летний Назим Мамедов, были госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.
