В Шеки столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Шеки произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на участке дороги Шеки-Гах, проходящей через территорию села Ашагы Гейнюк.

В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2106" и Volkswagen 6 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Трое из них получили легкие травмы.

Водитель Volkswagen, 75-летний Мамедали Манафов, водитель "ВАЗ-2106", 77-летний Агасы Самедов и пассажир, 42-летний Назим Мамедов, были госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.