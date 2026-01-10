В Телерадиоакадемии стартовали тренинги по азербайджанскому языку в медиа

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Медиа
    • 10 января, 2026
    • 13:45
    В Телерадиоакадемии при "Азербайджанском телевидении и радиовещании" стартовали обучающие тренинги на тему "Азербайджанский язык в медиа".

    Как сообщает Report, в программе принимают участие около 50 представителей СМИ. К проведению занятий привлечены известные лингвисты, медиаспециалисты и опытные журналисты страны.

    Выступая на открытии тренингов, ректор Телерадиоакадемии Алмаз Махмуд отметила, что инициатива реализуется в русле поручений, озвученных президентом Ильхам Алиев в ходе юбилейного заседания к 80-летию НАНА, а также в интервью местным телеканалам 5 января. По ее словам, главная цель тренингов - привлечь особое внимание к сохранению норм азербайджанского языка в медиапространстве и устранить существующие недостатки.

    Другие выступающие выразили уверенность, что программа окажется для участников результативной и станет важным вкладом в их профессиональное развитие.

    Тренинги продлятся три месяца. По их итогам будет проведен мониторинг результатов, а успешно завершившим обучение участникам вручат сертификаты.

    Teleradio Akademiyasında "Mediada Azərbaycan dili" mövzusunda təlimlər başlanıb

    13:45
    Медиа
