    Şəkidə iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 20:03
    Şəkidə iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb

    Şəkidə 6 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında Şəki-Qax avtomobil yolunun rayonun Aşağı Göynük kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "VAZ-2106" və "Wolkswagen" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 6 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlardan üç nəfərinin xəsarəti yüngül olduğundan ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

    Digər üç nəfər - "Wolkswagen"in sürücü, 75 yaşlı Məmmədəli Mənəfov, "VAZ-2106"nın sürücüsü, 77 yaşlı Ağası Səmədov və sərnişini, 42 yaşlı Nazim Məmmədov Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Hadisə Yol qəzası Şəki Xəsarət
