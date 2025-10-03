Şəkidə iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 03 oktyabr, 2025
- 20:03
Şəkidə 6 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında Şəki-Qax avtomobil yolunun rayonun Aşağı Göynük kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "VAZ-2106" və "Wolkswagen" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 6 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlardan üç nəfərinin xəsarəti yüngül olduğundan ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.
Digər üç nəfər - "Wolkswagen"in sürücü, 75 yaşlı Məmmədəli Mənəfov, "VAZ-2106"nın sürücüsü, 77 yaşlı Ağası Səmədov və sərnişini, 42 yaşlı Nazim Məmmədov Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
