    В Шеки совершено убийство 50-летнего мужчины

    Происшествия
    • 15 ноября, 2025
    • 20:30
    В Шеки совершено убийство 50-летнего мужчины

    В поселке Туран Шекинского района совершено убийство 50-летнего мужчины.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, Мехман Байрамов (1975 года рождения) был убит режущим предметом.

    Подозреваемый в совершении преступления Сади Гейдаров (2001 г.р.) добровольно сдался полиции.

    По факту ведется расследование.

    Şəkidə 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib, şübhəli şəxs polisə təslim olub

    Лента новостей