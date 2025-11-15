В Шеки совершено убийство 50-летнего мужчины
Происшествия
- 15 ноября, 2025
- 20:30
В поселке Туран Шекинского района совершено убийство 50-летнего мужчины.
Как сообщает северо-западное бюро Report, Мехман Байрамов (1975 года рождения) был убит режущим предметом.
Подозреваемый в совершении преступления Сади Гейдаров (2001 г.р.) добровольно сдался полиции.
По факту ведется расследование.
Последние новости
20:44
Макрон приветствовал соглашение между ДР Конго и М23Другие страны
20:30
В Шеки совершено убийство 50-летнего мужчиныПроисшествия
20:19
В США выразили надежду на мирное разрешение российско-украинской войныДругие страны
20:01
Франция осудила удары ВС РФ, при которых пострадало посольство Азербайджана в УкраинеДругие страны
19:56
США приостановили торговые переговоры с Таиландом из-за ситуации с КамбоджейДругие страны
19:39
Глава Euroclear блокирует решение ЕС о конфискации активов РФДругие страны
19:15
Министры иностранных дел стран ЦА обсудили вопросы регионального сотрудничества - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:49
СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из КитаяДругие страны
18:33