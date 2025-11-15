İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Şəkidə 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib, şübhəli şəxs polisə təslim olub

    Hadisə
    • 15 noyabr, 2025
    • 20:05
    Şəkidə 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib, şübhəli şəxs polisə təslim olub

    Şəkidə 50 yaşlı şəxs qətlə yetirilib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında rayonun Turan qəsəbəsində baş verib.

    Belə ki, 1975-ci il təvəllüdlü Mehman Bayramov kəsici alətlə öldürülüb.

    Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 2001-ci il təvəllüdlü Sədi Heydərov könüllü şəkildə polisə təslim olub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

