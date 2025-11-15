Şəkidə 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib, şübhəli şəxs polisə təslim olub
Hadisə
- 15 noyabr, 2025
- 20:05
Şəkidə 50 yaşlı şəxs qətlə yetirilib.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında rayonun Turan qəsəbəsində baş verib.
Belə ki, 1975-ci il təvəllüdlü Mehman Bayramov kəsici alətlə öldürülüb.
Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 2001-ci il təvəllüdlü Sədi Heydərov könüllü şəkildə polisə təslim olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
