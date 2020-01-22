В Шеки пропал без вести 13-летний подросток - ФОТО

В Шеки пропал без вести 13-летний подросток.

Как сообщает северо-западное бюро Report, утром 13 января Гусейнали Гусейнли 2007 г.р. вышел из дома и больше не вернулся.

Когда он уходил из дома, на нем была цветная куртка, черные брюки и ботинки, серая шапка.

Тем, кто узнал мальчика по фото или располагают какой-либо информацией, просьба позвонить в Call-центр "102" МВД, или в отделение полиции города Шеки по телефонам 024-244-25-50 (городской), и (055) 628-00-84 (мобильный).

Гусейнали Гусейнли страдает слабоумием.