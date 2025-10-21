В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

На участке трассы Огуз–Шеки, проходящем через село Орабан Шекинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает северное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок KIA и "ВАЗ-2107" три человека погибли на месте происшествия.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.