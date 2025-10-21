Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    • 21 октября, 2025
    • 19:46
    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    На участке трассы Огуз–Шеки, проходящем через село Орабан Шекинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает северное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок KIA и "ВАЗ-2107" три человека погибли на месте происшествия.

    В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    ДТП Шекинский район погибшие
    Фото
    Şəkidə iki avtomobil toqquşub, ölənlər var

    Последние новости

    20:16

    Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    20:08

    Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей

    Внешняя политика
    20:00

    Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении Аджапахяна

    Другие
    19:53

    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования

    Наука и образование
    19:52

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    19:48
    Фото
    Видео

    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    19:48
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    Лента новостей