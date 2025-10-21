Şəkidə iki avtomobil toqquşub, ölənlər var
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 18:59
Şəkidə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Oğuz-Şəki avtomobil yolunun rayonun Oraban kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "KİA" və "VAZ-2107" markalı avtomobillər toqquşması nəticəsində 3 nəfər hadisə yerində ölüb.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.
