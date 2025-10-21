İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 18:59
    Şəkidə iki avtomobil toqquşub, ölənlər var

    Şəkidə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Oğuz-Şəki avtomobil yolunun rayonun Oraban kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "KİA" və "VAZ-2107" markalı avtomobillər toqquşması nəticəsində 3 nəfər hadisə yerində ölüb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

