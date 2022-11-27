В Шеки автомобиль врезался в газовую магистраль, один человек пострадал

В селе Баш Гейнюк Шекинского района произошло ДТП, в результате которого есть пострадавший.

В селе Баш Гейнюк Шекинского района произошло ДТП, в результате которого есть пострадавший.

Как передает северо-западное бюро Report, автомобиль «Шевроле-Нива», которым управлял Иззет Гасанов, из-за неисправности вышел из-под контроля и врезался в придорожную газовую трубу, а затем в стену.

В результате была повреждена газовая магистраль, пассажирка автомобиля, жена водителя 31-летняя Айнура Гасанова, получила травмы различной степени тяжести.

Пострадавшую госпитализировали в Шекинскую районную центральную больницу, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Отметим, что в результате повреждения газовой магистрали прекращена подача природного газа в несколько домов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи газа.