В Шеки автомобиль врезался в дерево, водитель погиб
Происшествия
- 09 октября, 2026
- 20:48
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В Шеки автомобиль врезался в дерево, водитель погиб.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Шеки-Гах, проходящем через территорию села Инча.
Водитель автомобиля марки Opel потерял управление, в результате авто врезалось в дерево. 47-летний водитель Афтандил Мирзаев скончался на месте от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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