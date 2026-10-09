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    В Шеки автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

    Происшествия
    • 09 октября, 2026
    • 20:48
    В Шеки автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

    В Шеки автомобиль врезался в дерево, водитель погиб.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке дороги Шеки-Гах, проходящем через территорию села Инча.

    Водитель автомобиля марки Opel потерял управление, в результате авто врезалось в дерево. 47-летний водитель Афтандил Мирзаев скончался на месте от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Шеки
    Şəkidə avtoqəza olub, sürücü ölüb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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