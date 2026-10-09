Şəkidə avtoqəza olub, sürücü ölüb
Hadisə
- 09 oktyabr, 2026
- 20:40
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Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Şəki-Qax yolunun rayonun İnçə kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü, 47 yaşlı Aftandil Mirzəyev aldığı xəsarətlərdən həyatını itirib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
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