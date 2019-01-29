В Шеки автомобиль сбил пожилого мужчину, водитель скрылся

Шеки. 29 января. REPORT.AZ/ В Шекинском районе произошло ДТП с пешеходом.
Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, в вечернее время в Шекинскую центральную больницу с телесными травмами различной степени тяжести был доставлен Аллахвердиев Балабей Аллахверди оглы (1962).
Во время обследования стало известно, что его сбил автомобиль на части автотрассы Шеки-Газах, пролегающей через территорию села Ашагы Гёйнюк.
Лечение раненого проходит в хирургическом отделении. Сбивший его автомобиль скрылся с места ДТП.
По факут ведется расследование.
Ранее жителя Джалилабада сбил автомобиль.
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