В Шеки автомобиль сбил пожилого мужчину, водитель скрылся

Шеки. 29 января. REPORT.AZ/ В Шекинском районе произошло ДТП с пешеходом.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, в вечернее время в Шекинскую центральную больницу с телесными травмами различной степени тяжести был доставлен Аллахвердиев Балабей Аллахверди оглы (1962).

Во время обследования стало известно, что его сбил автомобиль на части автотрассы Шеки-Газах, пролегающей через территорию села Ашагы Гёйнюк.

Лечение раненого проходит в хирургическом отделении. Сбивший его автомобиль скрылся с места ДТП.

По факут ведется расследование.

Ранее жителя Джалилабада сбил автомобиль.