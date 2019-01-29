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    В Шеки автомобиль сбил пожилого мужчину, водитель скрылся

    Шеки. 29 января. REPORT.AZ/ В Шекинском районе произошло ДТП с пешеходом.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, в вечернее время в Шекинскую центральную больницу с телесными травмами различной степени тяжести был доставлен Аллахвердиев Балабей Аллахверди оглы (1962).

    Во время обследования стало известно, что его сбил автомобиль на части автотрассы Шеки-Газах, пролегающей через территорию села Ашагы Гёйнюк.

    Лечение раненого проходит в хирургическом отделении. Сбивший его автомобиль скрылся с места ДТП.

    По факут ведется расследование.

    Ранее жителя Джалилабада сбил автомобиль.

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