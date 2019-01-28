Жителя Джалилабада сбил автомобиль

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Джалилабад. 28 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло ДТП с пешеходом.
Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль марки "Мерседес" сбил жителя села Узунтепе Алиева Таира Булуд оглы когда он пытался перейти дорогу.
Раненый доставлен в Джалилабадскую центральную больницу, ему была оказана первичная медицинская помощь. Для продолжения лечения он был отправлен в Билясуварскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости