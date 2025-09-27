В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дерева

В Шеки мужчина погиб при падении с орехового дерева.

Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие произошло в селе Баш Лайыскы района.

Житель села Ширинов Аллахьяр Гумбат оглу (1960 г.р.) получил травмы, упав с орехового дерева. Мужчина был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.