В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дерева
Происшествия
- 27 сентября, 2025
- 09:58
В Шеки мужчина погиб при падении с орехового дерева.
Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие произошло в селе Баш Лайыскы района.
Житель села Ширинов Аллахьяр Гумбат оглу (1960 г.р.) получил травмы, упав с орехового дерева. Мужчина был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Последние новости
10:38
Фото
Видео
Пожар на складе в поселке Ашагы Гюздяк локализован - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
10:36
III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытияИнфраструктура
10:25
Фото
В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памятиВнутренняя политика
10:13
На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогодыВнутренняя политика
10:12
В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех подозреваемыхВ регионе
10:09
В Дубае откроется самый высокий в мире отельЭто интересно
10:08
Фото
В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памятиКарабах
09:58
В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дереваПроисшествия
09:53