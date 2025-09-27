İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Hadisə
    • 27 sentyabr, 2025
    • 09:41
    Şəkidə qoz ağacından yıxılan 65 yaşlı kişi ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Baş Layısqı kəndində baş verib.

    Belə ki, kənd sakini 1960-cı il təvəllüdlü Şirinov Allahyar Hümbət oğlu qoz ağacından yıxılıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

