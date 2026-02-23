İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 23 fevral, 2026
    • 20:58
    Ukrayna DİN: Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına qarşı sui-qəsdlər artıb

    Ukraynada hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına qarşı sui-qəsd halları və cəhdləri 2024-cü illə müqayisədə kəskin artıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukraynanın daxili işlər naziri İqor Klimenko Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    O, qeyd edib ki, hazırda bu hallar kifayət qədər çoxdur: "Buna görə çoxlu sayda qurbanlarımız var. Lvovda polis əməkdaşlarına qarşı baş verənlər bu qəbildəndir. Kiyevdə isə təkcə bu il ərzində 4 belə hal baş verib. Dnepropetrovsk və Jitomir vilayətlərində də bu hallar çoxdur".

    Klimenko bildirib ki, Xarkovda iki belə hal qeydə alınıb. Lvov və Rivnedə də polis əməkdaşları hücumlara məruz qalıblar. "Ternopol, Odessa, Sumı, Nikolayev və Çernovtsı vilayətlərində də hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına qarşı sui-qəsdlər çoxdur" , - Ukraynanın daxili işlər naziri deyib.

    Onun sözlərinə görə, bütün terror aktları vahid sxem üzrə həyata keçirilir. Polis əməkdaşı xidməti nömrəyə zənglə guya partlayıcı qoyulmuş ünvana çağırılır:

    "Amma əslində ünvanda polis əməkdaşlarını terror aktı gözləyir".

    İ.Klimenko bildirib ki, Rusiyanın agent şəbəkəsinin fəallığına görə belə hallar artıb. Nazirin fikrincə, Ukraynanın bütün güc strukturları buna qarşı tədbirləri gücləndirməlidir.

    Ukrayna DİN İqor Klimenko Rusiyanın agent şəbəkəsi Terror aktları
    МВД Украины: Участились покушения на сотрудников правоохранительных органов

