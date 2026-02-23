МВД Украины: Участились покушения на сотрудников правоохранительных органов

В Украине резко возросло количество покушений на сотрудников правоохранительных органов по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на пресс-конференции в Киеве.

"Из-за этого у нас много жертв. То, что произошло с сотрудниками полиции во Львове, относится к этой категории. В Киеве только за этот год произошло 4 таких случая. В Днепропетровской и Житомирской областях таких случаев тоже много", - отметил он.

Клименко сообщил, что в Харькове зафиксировано два случая покушения. Во Львове и Ровно сотрудники полиции также подвергались нападениям. "В Тернопольской, Одесской, Сумской, Николаевской и Черновицкой областях также участились покушения на сотрудников правоохранительных органов", - сказал министр.

По его словам, все теракты осуществляются по единой схеме. Сотрудника полиции вызывают по служебному номеру на адрес, где якобы заложено взрывное устройство. В итоге по прибытии на место осуществляется преднамеренный теракт.

И. Клименко сообщил, что такие случаи участились из-за активности агентурной сети России. По мнению министра, все силовые структуры Украины должны усилить меры противодействия этому.