    МВД Украины: Участились покушения на сотрудников правоохранительных органов

    
    • 23 февраля, 2026
    • 21:02
    МВД Украины: Участились покушения на сотрудников правоохранительных органов

    В Украине резко возросло количество покушений на сотрудников правоохранительных органов по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на пресс-конференции в Киеве.

    "Из-за этого у нас много жертв. То, что произошло с сотрудниками полиции во Львове, относится к этой категории. В Киеве только за этот год произошло 4 таких случая. В Днепропетровской и Житомирской областях таких случаев тоже много", - отметил он.

    Клименко сообщил, что в Харькове зафиксировано два случая покушения. Во Львове и Ровно сотрудники полиции также подвергались нападениям. "В Тернопольской, Одесской, Сумской, Николаевской и Черновицкой областях также участились покушения на сотрудников правоохранительных органов", - сказал министр.

    По его словам, все теракты осуществляются по единой схеме. Сотрудника полиции вызывают по служебному номеру на адрес, где якобы заложено взрывное устройство. В итоге по прибытии на место осуществляется преднамеренный теракт.

    И. Клименко сообщил, что такие случаи участились из-за активности агентурной сети России. По мнению министра, все силовые структуры Украины должны усилить меры противодействия этому.

