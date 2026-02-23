Bakının bəzi küçələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsinin Qaçaq Nəbi küçəsindən Nizami rayonu, Məmmədəli Şərifli küçəsinədək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, buna səbəb fevralın 23-ü saat 23:00-dan fevral 25-i saat 20:00-dək ərazidə aparılacaq təmir işləridir.

    Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, bu müddət ərzində hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur.

    На ряде улиц Баку движение транспорта будет полностью ограничено

