На ряде улиц Баку движение транспорта будет полностью ограничено

В связи с продолжением ремонтных работ на дорогах столицы в ряде районов Баку будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Отмечается, что с 23:00 23 февраля до 20:00 25 февраля движение транспортных средств будет полностью ограничено на участке улицы Явера Алиева в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку от улицы Гачаг Наби до улицы Мамедали Шарифли Низаминского района.

ГААДА призвало водителей в указанный период использовать альтернативные дороги в соответствии с направлениями движения.