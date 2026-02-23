На ряде улиц Баку движение транспорта будет полностью ограничено
Инфраструктура
- 23 февраля, 2026
- 20:36
В связи с продолжением ремонтных работ на дорогах столицы в ряде районов Баку будет ограничено движение транспорта.
Как сообщает Report, об этом проинформировало Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Отмечается, что с 23:00 23 февраля до 20:00 25 февраля движение транспортных средств будет полностью ограничено на участке улицы Явера Алиева в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку от улицы Гачаг Наби до улицы Мамедали Шарифли Низаминского района.
ГААДА призвало водителей в указанный период использовать альтернативные дороги в соответствии с направлениями движения.
Последние новости
20:52
Фицо: Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии УкраинеДругие страны
20:44
Каллас: ЕС сокращает число сотрудников дипмиссии РФ в БрюсселеДругие страны
20:36
На ряде улиц Баку движение транспорта будет полностью ограниченоИнфраструктура
20:25
Рубио отправится с визитом в страны Карибского региона 25 февраляДругие страны
20:22
ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрдДругие страны
20:12
Эрдоган: Отношения между Турцией и Грецией улучшаютсяВ регионе
20:02
Шахин Мустафаев: Завершено строительство автомобильного моста Агбенд-Кялаля через АразИнфраструктура
19:58
Фото
Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания ГоскомиссииИнфраструктура
19:43
Фото