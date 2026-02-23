На ряде улиц Баку движение транспорта будет полностью ограничено

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 23 февраля, 2026
    • 20:36
    В связи с продолжением ремонтных работ на дорогах столицы в ряде районов Баку будет ограничено движение транспорта.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

    Отмечается, что с 23:00 23 февраля до 20:00 25 февраля движение транспортных средств будет полностью ограничено на участке улицы Явера Алиева в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку от улицы Гачаг Наби до улицы Мамедали Шарифли Низаминского района.

    ГААДА призвало водителей в указанный период использовать альтернативные дороги в соответствии с направлениями движения.

