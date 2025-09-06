В Шамкире произошла поножовщина между тестем и зятем
Происшествия
- 06 сентября, 2025
- 07:16
В селе Сарытепе Шамкирского района произошла поножовщина между тестем и зятем.
Как сообщает западное бюро Report, Санан Аскеров (1968 г.р.) и его зять Турал Абдуллаев (1993 г.р.) нанесли друг другу ножевые ранения.
Обоих мужчин доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь второго не удалось, состояние С. Аскерова оценивается как удовлетворительное.
По факту в Шамкирской районной прокуратуре ведется расследование.
Последние новости
08:12
Оверчук: Группа коммуникаций на Южном Кавказе работает в двустороннем форматеВ регионе
07:42
Фото
При пожаре на востоке Германии пострадали 18 человекДругие страны
07:16
В Шамкире произошла поножовщина между тестем и зятемПроисшествия
07:05
CNN: Трамп изучает возможность нанести удары по наркокартелям в ВенесуэлеДругие страны
06:38
Зеленский ответил на предложение Путина провести переговоры в МосквеДругие страны
06:22
NYT: Спецназ США убил мирных жителей КНДР в ходе провальной операции в 2019 годуДругие страны
05:54
Мадуро: США должны отказаться от планов насильственной смены режима в ВенесуэлеДругие страны
05:16
В Измире задержаны свыше 100 нелегальных мигрантовВ регионе
04:42