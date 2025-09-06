Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В Шамкире произошла поножовщина между тестем и зятем

    Происшествия
    • 06 сентября, 2025
    • 07:16
    В Шамкире произошла поножовщина между тестем и зятем

    В селе Сарытепе Шамкирского района произошла поножовщина между тестем и зятем.

    Как сообщает западное бюро Report, Санан Аскеров (1968 г.р.) и его зять Турал Абдуллаев (1993 г.р.) нанесли друг другу ножевые ранения.

    Обоих мужчин доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь второго не удалось, состояние С. Аскерова оценивается как удовлетворительное.

    По факту в Шамкирской районной прокуратуре ведется расследование.

    поножовщина Шамкирский район убийство ссора между родственниками
    Şəmkirdə qayınata ilə kürəkən bir-birini bıçaqlayıb, ölən var

