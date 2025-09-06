В Шамкире произошла поножовщина между тестем и зятем

В селе Сарытепе Шамкирского района произошла поножовщина между тестем и зятем.

Как сообщает западное бюро Report, Санан Аскеров (1968 г.р.) и его зять Турал Абдуллаев (1993 г.р.) нанесли друг другу ножевые ранения.

Обоих мужчин доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь второго не удалось, состояние С. Аскерова оценивается как удовлетворительное.

По факту в Шамкирской районной прокуратуре ведется расследование.