Şəmkirdə qayınata ilə kürəkən bir-birini bıçaqlayıb, ölən var
Hadisə
- 06 sentyabr, 2025
- 06:52
Şəmkirdə qayınata ilə kürəkən arasında yaranan mübahisə ölümlə nəticələnib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Sarıtəpə kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, 1968-ci il təvəllüdlü Sənan Əsgərov kürəkəni, 1993-cü il təvəllüdlü Tural Abdullayevlə dalaşıb.
Dava qısa zamanda daha da şiddətlənib və S.Əsgərov kürəkəninə, T. Abdullayev də qaynatasına bıçaqla xəsarətlər yetirib.
Hər 2 şəxs xəstəxanaya da, T. Abdullayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Sənan Əsgərovun vəziyyəti isə kafi qiymətləndirilir.
Faktla bağlı Şəmkir Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Şəmkirdə qayınata ilə kürəkən bir-birini bıçaqlayıb, ölən var
