    Hadisə
    • 06 sentyabr, 2025
    • 06:52
    Şəmkirdə qayınata ilə kürəkən bir-birini bıçaqlayıb, ölən var

    Şəmkirdə qayınata ilə kürəkən arasında yaranan mübahisə ölümlə nəticələnib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Sarıtəpə kəndində qeydə alınıb. 

    Belə ki, 1968-ci il təvəllüdlü Sənan Əsgərov kürəkəni, 1993-cü il təvəllüdlü Tural Abdullayevlə dalaşıb.

    Dava qısa zamanda daha da şiddətlənib və S.Əsgərov kürəkəninə, T. Abdullayev də qaynatasına bıçaqla xəsarətlər yetirib.

    Hər 2 şəxs xəstəxanaya da, T. Abdullayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Sənan Əsgərovun vəziyyəti isə kafi qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı Şəmkir Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    qayınata ilə kürəkən Bıçaqlanma Ölüm

    06:52

