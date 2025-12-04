Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосети Украины на зиму Другие страны

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2025) Финансы

Пассажиропоток Бакинского метро превысил 20 млн в ноябре Инфраструктура

В Шамкире перевозивший рабочих микроавтобус упал в водоканал Происшествия

Госдеп США переименовал Институт мира в честь Трампа Другие страны

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.12.2025) Финансы

Аргентина получила первые закупленные у США ББМ Stryker Другие страны

В Турции в ДТП погибли четыре человека В регионе