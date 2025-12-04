В Шамкире перевозивший рабочих микроавтобус упал в водоканал
- 04 декабря, 2025
- 09:19
В Шамкирском районе перевозивший работников теплицы микроавтобус скатился в водоканал.
Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента пострадали не менее 6 человек.
Пострадавшие госпитализированы.
По факту ведется расследование.
