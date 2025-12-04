Şəmkirdə mikroavtobus kanala aşıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 04 dekabr, 2025
- 08:50
İstixanada işləyən fəhlələri Yevlaxdan Şəmkirə aparan mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq su kanalına aşıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində azı 6 nəfər xəsarət alıb.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
