    Hadisə
    • 04 dekabr, 2025
    • 08:50
    Şəmkirdə mikroavtobus kanala aşıb, xəsarət alanlar var

    İstixanada işləyən fəhlələri Yevlaxdan Şəmkirə aparan mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq su kanalına aşıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində azı 6 nəfər xəsarət alıb.

    Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Şəmkir Qəza mikroavtobus

