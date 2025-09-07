В Шамкире машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие
Происшествия
- 07 сентября, 2025
- 18:06
В Шамкирском районе произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.
Как сообщает западное бюро Report, машина с бригадой медиков, направлявшаяся на вызов в поселок Кюр, сзади наехала на попутный автомобиль.
В результате аварии пострадали водитель, врач и медсестра.
По факту проводится расследование.
Последние новости
19:28
Началось последнее лунное затмение этого годаНаука и образование
19:13
Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с РоссиейДругие страны
19:04
В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человекДругие страны
18:56
При крушении частного самолета в Чехии погибли два человекаДругие страны
18:42
Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город ГазаДругие страны
18:28
Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Формулы 1Формула 1
18:25
Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые вышла в финал Кубка ЕвропыКомандные
18:20
СМИ: США пригрозили России "полным коллапсом"Другие страны
18:06