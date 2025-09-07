российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В Шамкире машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 07 сентября, 2025
    • 18:06
    В Шамкире машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие

    В Шамкирском районе произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.

    Как сообщает западное бюро Report, машина с бригадой медиков, направлявшаяся на вызов в поселок Кюр, сзади наехала на попутный автомобиль.

    В результате аварии пострадали водитель, врач и медсестра.

    По факту проводится расследование.

    Лента новостей