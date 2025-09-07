İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Şəmkirdə təcili yardım maşını körpüdən aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 07 sentyabr, 2025
    • 18:00
    Şəmkirdə təcili yardım maşını körpüdən aşıb, xəsarət alanlar var

    Şəmkir rayon ərazisində təcili tibbi yardım maşını qəzaya uğrayıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Kür qəsəbəsinə çağırışa gedən ambulans idarəetmədən çıxaraq körpüdən aşıb. 

    Qəza nəticəsində sürücü, həkim və tibb bacısı xəsarət alıb. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Şəmkir rayonu Qəza Avtomobil qəzası
    В Шамкире машина скорой помощи упала с моста, есть пострадавшие

