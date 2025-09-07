Şəmkirdə təcili yardım maşını körpüdən aşıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 07 sentyabr, 2025
- 18:00
Şəmkir rayon ərazisində təcili tibbi yardım maşını qəzaya uğrayıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Kür qəsəbəsinə çağırışa gedən ambulans idarəetmədən çıxaraq körpüdən aşıb.
Qəza nəticəsində sürücü, həkim və tibb bacısı xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Şəmkirdə təcili yardım maşını körpüdən aşıb, xəsarət alanlar var
