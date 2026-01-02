Gecə və səhər bəzi rayonlarda yollar buz bağlayacaq
Ekologiya
- 02 yanvar, 2026
- 14:36
Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq gecə və səhər Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında yolların buz bağlayacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
