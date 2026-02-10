İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan ABŞ-dən kondisioner tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    • 10 fevral, 2026
    • 13:03
    Azərbaycan ABŞ-dən kondisioner tədarükünü bərpa edib

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 75,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 302 min 967 ədəd kondisioner idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 1,4 %, kəmiyyət olaraq – 7,6 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Çindən 68,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 8 % çox) 280 min 447 ədəd (+18 %), Tailanddan 3 milyon ABŞ dolları dəyərində (-46 %) 11 min 75 ədəd (-46 %), Özbəkistandan 2,6 milyon ABŞ dolları dəyərində (-48 %) 10 min 683 ədəd (-51 %), Qazaxıstandan 694 min ABŞ dolları dəyərində 10 ədəd (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Türkiyədən 514 min ABŞ dolları dəyərində (+2 %) 163 ədəd (-62 %) məhsul alıb.

    Azərbaycan 3 ilin tamamında Amerika Birləşmiş Ştatlarından tədarükü (170 min ABŞ dolları dəyərində 9 ədəd) bərpa edib.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi kondisioner Çin Tailand Özbəkistan Qazaxıstan Türkiyə ABŞ

    Son xəbərlər

    13:29

    Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğurur

    Digər ölkələr
    13:27

    Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirik

    Digər ölkələr
    13:26

    MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:25

    "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:14

    "Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:10

    Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edib

    Digər ölkələr
    13:07

    Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaq

    Region
    13:07

    Neymar zədəsini sağaldıb

    Futbol
    13:03

    Azərbaycan ABŞ-dən kondisioner tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti