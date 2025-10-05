В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 05 октября, 2025
- 12:41
В Шамкирском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил на трассе Баку-Газах переходившего дорогу человека. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Личность погибшего устанавливается.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Последние новости
13:03
Президент Чехии начал консультации с парламентскими партиями о новом кабмине страныДругие страны
12:45
В Барде при взрыве в сыродельном цехе погиб один человекДругие
12:41
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
12:37
Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом Ассоциации межрелигиозного форума G20 в СШАРелигия
12:32
В Азербайджане ожидается изморось и сильный ветерДругие
12:28
МВД Грузии: Любая попытка нарушить закон будет жестко пресеченаВ регионе
12:24
ЧМ-2026: Определился состав сборной Азербайджана на матчи с Фанцией и УкраинойФутбол
12:07
Кобахидзе: Акцию в Тбилиси поддерживали иностранные граждане и дипломатыВ регионе
12:07