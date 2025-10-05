Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 05 октября, 2025
    • 12:41
    В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода

    В Шамкирском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил на трассе Баку-Газах переходившего дорогу человека. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

    Личность погибшего устанавливается.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

