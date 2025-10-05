İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Şəmkirdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    • 05 oktyabr, 2025
    Bakı-Qazax magistral yolunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə magistral yolun Şəmkir rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən piyadanı avtomobil vurub. O, hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Piyadanın kimliyi dəqiqləşdirilir.

    Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

