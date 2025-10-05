Şəmkirdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 05 oktyabr, 2025
- 12:21
Bakı-Qazax magistral yolunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə magistral yolun Şəmkir rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən piyadanı avtomobil vurub. O, hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Piyadanın kimliyi dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.
