В Шамахы пешеход скончался в результате наезда автомобиля
Происшествия
- 30 сентября, 2026
- 22:51
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В поселке Сабир города Шамахы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, автомобиль Kia, за рулем которого находилась А.Бекирова, сбил переходившую дорогу 56-летнюю Эльмиру Алиеву.
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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