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    В Шамахы пешеход скончался в результате наезда автомобиля

    Происшествия
    • 30 сентября, 2026
    • 22:51
    В Шамахы пешеход скончался в результате наезда автомобиля

    В поселке Сабир города Шамахы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, автомобиль Kia, за рулем которого находилась А.Бекирова, сбил переходившую дорогу 56-летнюю Эльмиру Алиеву.

    Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

    По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Шамахы
    Şamaxıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
    MiniBoss
    MiniBoss

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