İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Şamaxıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 22:31
    Şamaxıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Şamaxıda piyadanın ölümü ilə bağlı nəticələnən yol qəzası baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosunun xəbərinə görə, hadisə Sabir qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, A.Bəkirova idarə etdiyi KİA markalı avtomobillə piyada, 56 yaşlı Elmira Əliyevanı vurub.

    Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Şamaxı
    В Шамахы пешеход скончался в результате наезда автомобиля
    MiniBoss
    MiniBoss

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