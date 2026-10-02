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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Kişineu aeroportunda mina aşkar edilib, terminal təxliyə olunub

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:55
    Kişineu aeroportunda mina aşkar edilib, terminal təxliyə olunub

    Oktyabrın 2-si yerli vaxtla 16.20 radələrində Moldovanın paytaxtı Kişineu beynəlxalq aeroportunda mina aşkar edilib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə Moldova Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Sərhəd Polisinin əməkdaşları ilə birgə aeroport işçiləri təxliyə edilib, enən təyyarələrdən sərnişinlərin çıxışı dayandırılıb.

    Hazırda minanın aşkar edilərək zərərsizləşdirilməsi prosesi gedir.

    Mina təhlükəsizliyi Moldova Kişineu
    Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании
    MiniBoss
    MiniBoss

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