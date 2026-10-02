Kişineu aeroportunda mina aşkar edilib, terminal təxliyə olunub
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 17:55
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Oktyabrın 2-si yerli vaxtla 16.20 radələrində Moldovanın paytaxtı Kişineu beynəlxalq aeroportunda mina aşkar edilib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə Moldova Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Sərhəd Polisinin əməkdaşları ilə birgə aeroport işçiləri təxliyə edilib, enən təyyarələrdən sərnişinlərin çıxışı dayandırılıb.
Hazırda minanın aşkar edilərək zərərsizləşdirilməsi prosesi gedir.
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