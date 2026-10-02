Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 18:39
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В Международном аэропорту имени Евгения Доги в Кишиневе (Молдова) объявлена тревога после сообщения о минировании.
Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщает МВД Молдовы.
Была объявлена срочная эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта.
Спецподразделения министерства внутренних дел прибыли в столичный аэропорт для проверки информации о минировании. В связи с этим регистрацию на рейсы временно остановили, возможны изменения в расписании отправления и прибытия самолетов.
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