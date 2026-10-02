Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Международном аэропорту имени Евгения Доги в Кишиневе (Молдова) объявлена тревога после сообщения о минировании.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщает МВД Молдовы.

Была объявлена срочная эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта.

Спецподразделения министерства внутренних дел прибыли в столичный аэропорт для проверки информации о минировании. В связи с этим регистрацию на рейсы временно остановили, возможны изменения в расписании отправления и прибытия самолетов.