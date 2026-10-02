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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanın "Marafon" klubu "World Winners Cup Alanya 2026" turnirində iştirak edəcək

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:44
    Azərbaycanın Marafon klubu World Winners Cup Alanya 2026 turnirində iştirak edəcək

    Azərbaycanın çimərlik futbolu komandası "Marafon" İK "World Winners Cup Alanya 2026" turnirində iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Çimərlik Futbolu Federasiyasının sosial şəbəkə hesabı məlumat yayıb.

    Komanda turnirdə TMS (Çin), "Sunrise" (Kiyev, Ukrayna) və "Spartak" (Bolqarıstan) komandaları ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, Türkiyənin Alanya şəhərində təşkil olunacaq yarış oktyabrın 26-dan noyabrın 1-dək davam edəcək.

    Marafon İK Azərbaycan Çimərlik Futbolu Federasiyası
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