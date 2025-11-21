В Шамахы перевернулся грузовик, водитель погиб

В Шамахинском районе перевернулся грузовик.

Как сообщает Report, Кяримов Эльдар Агакиши оглу (1987 г.р.) за рулем грузовика не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель погиб на месте.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.