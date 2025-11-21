В Шамахы перевернулся грузовик, водитель погиб
Происшествия
- 21 ноября, 2025
- 09:41
В Шамахинском районе перевернулся грузовик.
Как сообщает Report, Кяримов Эльдар Агакиши оглу (1987 г.р.) за рулем грузовика не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.
Водитель погиб на месте.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
10:30
Фото
AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30Бизнес
10:28
АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-КясикИнфраструктура
10:16
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8Внешняя политика
10:12
Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС СШАФинансы
10:12
В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарностиВнешняя политика
10:08
Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взяткеДругие страны
10:03
Названо время проведения перенесенного матча "Карабаха" в Премьер-лигеФутбол
10:00
Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%Энергетика
09:53