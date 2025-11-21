Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В Шамахы перевернулся грузовик, водитель погиб

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 09:41
    В Шамахы перевернулся грузовик, водитель погиб

    В Шамахинском районе перевернулся грузовик.

    Как сообщает Report, Кяримов Эльдар Агакиши оглу (1987 г.р.) за рулем грузовика не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

    Водитель погиб на месте.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Шамахы ДТП
