Şamaxıda yük avtomobili aşıb, sürücü ölüb
Hadisə
- 21 noyabr, 2025
- 09:26
Şamaxıda yük avtomobili aşıb.
"Report" xəbər verir ki, 1987-ci il təvəllüdlü Kərimov Eldar Ağakişi oğlu idarə etdiyi yük avtomobil ilə çınqıl daşları ilə yüklü vəziyyətdə Şamaxı rayon ərazisində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək avtomobili yol kənarındakı çökəklik əraziyə aşırıb.
Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılmaqla istintaq aparılır.
