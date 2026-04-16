В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газом
Происшествия
- 16 апреля, 2026
- 09:40
В Шамахы мужчина скончался от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, житель села Гушчу Шамахинского района Гамидов Ханбаба Гамид оглу (1987 г.р.) умер от отравления угарным газом в собственном дома.
По факту в Шамахинской районной прокуратуре ведется расследование.
09:44
CENTCOM заявил о продолжении морской блокады ИранаДругие страны
09:43
Азербайджанская нефть подешевела почти на $6Энергетика
09:40
В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газомПроисшествия
09:36
Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатовФинансы
09:34
В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучениеДругие страны
09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)Финансы
09:14
Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в ТбилисиИндивидуальные
09:11
ВВП Китая в I квартале вырос на 5%Другие страны
09:04