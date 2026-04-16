    Şamaxıda 39 yaşlı kişi dəm qazından ölüb

    Hadisə
    • 16 aprel, 2026
    • 09:29
    Şamaxıda kişi dəm qazından boğulub.

    "Report" xəbər verir ki, Quşçu kənd sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Həmidov Xanbaba Həmid oğlu evində dəm qazından boğularaq ölüb.

    Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Şamaxı Dəm qazından zəhərlənmə
    В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Son xəbərlər

    09:43

    Vergidə üfüqi monitorinq üçün ərizənin forması və doldurulma qaydası təsdiqlənib

    Biznes
    09:43

    "Real"da baş məşqçi postuna dörd namizəd var

    Futbol
    09:38

    Beynəlxalq axtarışa verilən məktəb direktoru Türkiyədən Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    09:37

    İranda məktəblər distant təhsilə keçməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    09:32

    Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    09:31

    Şəmkirdə kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:31

    Universitetlərə qəbul imtahanının II mərhələsinin I cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

    Elm və təhsil
    09:30
    Foto

    Ordubadda qaya uçqunu olub

    Hadisə
    09:30

    Azərbaycanın özəl nəşriyyatı səhmdarlarına dividend ödəyəcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti