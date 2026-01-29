В Шахбузе легковой автомобиль врезался в газопровод, 160 абонентов остались без газа

В Нахчыванской Автономной Республике легковой автомобиль врезался в газовую магистраль, что привело к аварийной остановке газоснабжения.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел в селе Селесуз Шахбузского района.

Автомобиль врезался в газопровод диаметром 100 мм, в результате чего трубопровод вышел из строя.

В целях предотвращения возможных утечек и взрывоопасных ситуаций подача природного газа для 160 абонентов была приостановлена.

По завершении восстановительных работ подача газа в пострадавшем районе будет возобновлена в полном объеме.