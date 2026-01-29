Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Шахбузе легковой автомобиль врезался в газопровод, 160 абонентов остались без газа

    Происшествия
    • 29 января, 2026
    • 17:09
    В Шахбузе легковой автомобиль врезался в газопровод, 160 абонентов остались без газа

    В Нахчыванской Автономной Республике легковой автомобиль врезался в газовую магистраль, что привело к аварийной остановке газоснабжения.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел в селе Селесуз Шахбузского района.

    Автомобиль врезался в газопровод диаметром 100 мм, в результате чего трубопровод вышел из строя.

    В целях предотвращения возможных утечек и взрывоопасных ситуаций подача природного газа для 160 абонентов была приостановлена.

    По завершении восстановительных работ подача газа в пострадавшем районе будет возобновлена в полном объеме.

