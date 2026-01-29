İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Şahbuzda minik avtomobili qaz xəttinə çırpılıb, 160 abonent qazsız qalıb

    Hadisə
    • 29 yanvar, 2026
    • 16:55
    Şahbuzda minik avtomobili qaz xəttinə çırpılıb, 160 abonent qazsız qalıb

    Şahbuzda minik avtomobili qaz xəttinə çırpılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sələsuz kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, avtomobil d-100 mm-lik qaz xəttinə çırpılıb, nəticədə qaz xətti yararsız hala düşüb.

    Təhlükəsizlik səbəbilə 160 abonentə təbii qazın verilişi dayandırılıb. Bərpa işləri yekunlaşan kimi sözügedən ərazidə təbii qazın verilişi təmin ediləcək.

    В Шахбузе легковой автомобиль врезался в газопровод, 160 абонентов остались без газа

