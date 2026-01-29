Şahbuzda minik avtomobili qaz xəttinə çırpılıb, 160 abonent qazsız qalıb
Hadisə
- 29 yanvar, 2026
- 16:55
Şahbuzda minik avtomobili qaz xəttinə çırpılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sələsuz kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, avtomobil d-100 mm-lik qaz xəttinə çırpılıb, nəticədə qaz xətti yararsız hala düşüb.
Təhlükəsizlik səbəbilə 160 abonentə təbii qazın verilişi dayandırılıb. Bərpa işləri yekunlaşan kimi sözügedən ərazidə təbii qazın verilişi təmin ediləcək.
