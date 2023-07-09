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В Шабране произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

В Шабране произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
9 июля 2023 г. 12:04
В Шабране произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автомобильной дороги Баку-Губа-Госграница РФ, проходящей через Шабранский район.

В результате ДТП Али Сарван оглы Сафаров, 1999 г.р., и Кямиль Давуд оглы Талышинский, 1980 г.р., получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в Шабранскую районную центральную больницу.

По предварительным данным, погибли Исбат Садыг оглы Салимов, 2006 г.р., Магеррам Тофик оглы Гасанов, 1979 г.р., и Ильхам Дагбей оглы Алиев, 1966 г.р. Их тела переданы в Шабранское районное отделение отдела судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии Минздрава для проведения экспертизы.

По факту ведется расследование.

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