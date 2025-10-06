Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Шабране автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 14:47
    В Шабране автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

    В селе Шахназарли Шабранского района автомобиль марки Mercedes съехал с дороги и врезался в дерево.

    Как сообщает северное бюро Report, водитель иномарки житель села Келенов Губинского района Эльшан Рзагулиев погиб на месте ДТП.

    По факту ведется расследование.

