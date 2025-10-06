В Шабране автомобиль врезался в дерево, водитель погиб
Происшествия
- 06 октября, 2025
- 14:47
В селе Шахназарли Шабранского района автомобиль марки Mercedes съехал с дороги и врезался в дерево.
Как сообщает северное бюро Report, водитель иномарки житель села Келенов Губинского района Эльшан Рзагулиев погиб на месте ДТП.
По факту ведется расследование.
